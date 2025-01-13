Калифорния в огне: активизировались мародеры, власти ввели комендантский час

Лесные пожары в Калифорнии продолжают распространяться и ситуация остается критической.

В США число погибших из-за лесных пожаров в штате Калифорния возросло до 24. Более 105 тысяч человек все еще находятся под угрозой эвакуации.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Департамент судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.

Вспыхнувшие 8 января пожары между Санта-Моникой и Малибу считаются самыми сильными за всю историю наблюдений.

"Департамент все еще расследует эти случаи. Пожарные сообщают о некотором прогрессе в укрощении огня, однако угроза распространения пожара остается очень высокой из-за ожидаемого усиления в начале этой недели ветров Санта-Ана, несущих сухой воздух в Южную Калифорнию", — говорится в сообщении.

Пожарные пытаются обуздать огонь, собаки разыскивают погибших и пострадавших, поисковые бригады расчищают обожженные обломки кварталов после разрушительного лесного пожара в истории города.

Жителей города просят держаться подальше от воды на пляжах по всей береговой линии из-за загрязнения пожаров.

Пожары уже уничтожили более 12 тысяч зданий, в том числе жилые дома, хозяйственные постройки, дома на колесах, автомобили и т.д.

После первых сообщений о мародерстве, местные власти ввели комендантский час, который действует с 18:00 по местному времени до 06:00 в районах, пострадавших от пожаров.

Напомним, в Лос-Анджелесе бушуют масштабные лесные пожары, уничтожившие целые районы. Эвакуированы десятки тысяч человек, под угрозой оказались знаковые и состоятельные местности.

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