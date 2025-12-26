Калифорнию затопило на Рождество: власти объявили эвакуацию (фото)

Последствия непогоды / © Associated Press

В Южной Калифорнии мощные ливни повлекли за собой масштабные наводнения и селевые потоки. Власти объявили об эвакуации.

Об этом сообщает Reuters.

Ливни стали следствием шторма, который налетел из Тихого океана и продлится не менее пятницы. По данным метеорологов, в некоторых районах в час выпадало более 2,55 см осадков. Информация о погибших не поступала.

В большинстве районов округа Лос-Анджелес действовало предупреждение о внезапных наводнениях. Водителей призвали воздержаться от поездок. Городские власти Лос-Анджелеса издали приказ об эвакуации примерно для 130 домов, которые считаются особенно уязвимыми к оползням.

В Райтвуде дороги закрыты из-за подтопления. Там тоже сначала объявили эвакуацию, но потом призывали оставаться в помещениях из-за ухудшения ситуации.

В некоторых горных районах зафиксировали многочисленные камнепады. Сильные дожди сопровождались порывистым ветром, который свалил деревья и линии электропередачи.

Напомним, мощный шторм Клаудия вызвал экстремальные погодные условия в Португалии, в части Испании, Ирландии и Великобритании. В результате непогоды погибли три человека, десятки получили ранения.