Калининград вооружен до зубов: страны Балтийского региона предупредили об угрозе со стороны РФ

В разведке говорят, что Россия увеличивает количество войск и расходы на оборону.

Российский Калининград является "самым большим источником угрозы" для многих стран Европы на долгие годы. Потери россиян в войне в Украине лишь временно снизили ее военный потенциал.

Об этом заявляют эксперты литовской разведки.

"Военная группировка в Калининградской области будет выполнять свою важнейшую функцию — не дать "врагу" в лице (в глазах России — ред.) НАТО развернуть необходимые оборонные возможности в регионе Балтийского моря", — говорится в сообщении двух разведывательных служб Литвы: Государственной безопасности и Департамента оперативных служб.

Также читайте Аналитик предупредил об угрозе глобальной войны и назвал следующую цель РФ

Генерал-майор Дариус Яунишкис и полковник Элегиус Паулавичюс предупредили, что Россия увеличивает количество войск и расходы на оборону, готовясь к длительному конфликту с Украиной и Западом.

"Реконструкция и расширение Калининградской военной группировки уже продолжается. В результате войны с Украиной российские военные возможности в регионе Балтийского моря лишь временно уменьшились", – подчеркнул полковник Паулавичюс.

По данным литовских спецслужб, еще до начала полномасштабной агрессии против Украины Россия готовила поставки и инфраструктуру Калининграда для работы в условиях изоляции. Готовились дополнительные паромы и корабли для перевозки нужных продуктов через Балтику. Таким образом, им, по крайней мере, удается ограничить последствия экономических санкций.

"Кремль, вероятно, продолжит выбирать решения, направленные на эскалацию напряженности в регионе, чтобы получить хотя бы символические уступки в случае неудовлетворительных условий транзита через Калининград или углубления экономических проблем в регионе", — заключают авторы доклада.

Аналитики отмечают, что в войне на Украине россияне привлекли преимущественно сухопутные войска, в то время как военно-морской и воздушный компоненты почти не изменились. Кроме того, военный потенциал Калининградской области может быть восстановлен в будущем.

"Во вторжении в Украину участвовали два подразделения: 11-й армейский корпус и 336-я бригада морской пехоты. При этом весь личный состав этих подразделений численностью около 12 тыс. человек не использовался . Эти подразделения направили на бой боевые группы. И хотя обе группы понесли тяжелые потери, это не означает, что потенциал Калининградской области окончательно ослаблен и не может быть эффективно восстановлен в будущем", — сказал Милош Гапинский, следящий за ситуацией в российском регионе.

Он подчеркнул, что потенциальная угроза со стороны войск, дислоцированных в российском эксклаве, также связана с баллистическими ракетами "Искандер", зенитно-ракетными комплексами С-400 "Триумф", а также зенитными ракетными комплексами "Бал" и "Бастион".

Как сообщалось, российская армия проводит радиолокационные учения в Калининградской области, РФ. Для наблюдения за небом солдаты Путина используют мощные радиолокационные станции "Гамма" и "Небо". Благодаря радарам россияне пытаются "подсмотреть" за небом над 7 странами – Беларуси, Эстонии, Литвы, Латвии, Германии, Польши и Швеции.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что все больше европейских политиков понимают, что РФ является долгосрочной угрозой.

На днях издание The Telegraph сообщило, что Польша строит самую большую сухопутную армию в Европе.

Читайте также: