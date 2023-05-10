Калининграда больше нет: в Польше сменили искусственное название российского города

В Польше сменили официальное название Калининградской области РФ, ведь оно связано с именем россиянина, ответственного за убийства поляков (Катынский расстрел).

Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши объявила, что теперь в стране будут использовать названия "Крулевец" (Królewiec) и "Крулевецкая область" вместо "Калининград" и "Калининградская область".

Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

Комиссия по нормированию географических названий за пределами Польши заявила, что для административной единицы, в которой расположен российский город, рекомендуется польское название Królewiec Oblast (Крулевецкая область) вместо названия Kaliningrad Oblast (Калининградская область).

Комиссия отметила, что во время внесения изменений было учтено, что "город, который сейчас имеет российское название Калининград, известен в Польше под своим традиционным названием Крулевец", и что нынешнее российское название города является "искусственным и не связанным ни с городом, нет с регионом".

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"Факт присвоения крупному городу вблизи польских границ имени М.И. Калинина, преступника, соответствующего, среди прочего, за принятие решения о массовом убийстве поляков (Катынский расстрел), носит в Польше эмоциональный, отрицательный характер", — говорится в заявлении соответствующей Комиссии.

Комиссия подчеркнула, что "нынешнее российское название города является элементом российского символического пространства, навязанного аудитории даже за пределами страны".

"События, связанные с российским вторжением в Украину, навязыванием так называемого "русского мира", ведением Россией информационной войны, заставляют нас иначе взглянуть на вопросы навязанных названий, которые вызывают большие споры и не имеют одобрения в Польше", – заявили в Комиссии.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна укрепит государственную границу с РФ. Высокопоставленное чиновник отметил, что польское правительство уже сделало шаги для усиления безопасности в регионе.

Кроме того, Польша на границе с Калининградской областью России начала строительство электронного барьера для лучшего контроля над ситуацией на соответствующем участке. Электронный барьер – это система камер и датчиков движения.

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