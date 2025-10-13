ТСН в социальных сетях

Каллас объяснила, почему Россия запускает дроны на страны НАТО: есть две причины

Кайя Каллас рассказала, зачем НАТО испытывают на единство. У России на это есть две причины.

Руслана Сивак
Кая Каллас

Кая Каллас / © Associated Press

Высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что враждебные действия, направленные против стран-членов НАТО, преследуют двойную цель.

Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью для ТСН.

По ее словам, это делается по двум причинам:

« Во-первых, чтобы испытать наше единство и реакцию. А во-вторых, чтобы сеять страх в нашем обществе, мол, видите ли, война приближается к вашей территории, поэтому прекратите помогать Украине», — заявила Кая Каллас.

Каллас подчеркнула, что ответ Запада на такое давление должен быть и твердый: «Мы не боимся и продолжаем поддерживать Украину».

Напомним, Высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас осудила вторжение трех российских истребителей в воздушное пространство Эстонии. Она назвала этот инцидент «чрезвычайно опасной провокацией».

Также в последние несколько недель в Европе наблюдается серия инцидентов, связанная с массовым вторжением беспилотников в воздушное пространство стран Альянса. Эти события вызвали не только беспокойство, но и усилили опасения стран ЕС по поводу возможной эскалации со стороны России.

