Каллас созывает глав МИД Европы для срочного обсуждения ситуации в Украине — детали

Каллас объявила о новом заседании МИД ЕС / © Associated Press

Реклама

Высокая представительница Европейского Союза по внешней политике и безопасности Кая Каллас 26 ноября проведет неформальную встречу Совета ЕС по иностранным делам.

Об этом передает «Суспільне» со ссылкой на информацию Европейской комиссии.

Там отметили, что детали заседания будут обнародованы позже. По данным агентства ANSA, обсуждение продлится в формате видеоконференции, а ключевым вопросом станет ситуация вокруг Украины.

Реклама

Что известно о переговорах в Женеве

Напомним, 23 ноября в Женеве прошла серия консультаций между представителями Украины, США и европейских государств.

Во время переговоров рассматривали американское предложение о «мирном плане», начатом Россией войны в Украине, а также позиции Киева и европейских партнеров.

Президент Владимир Зеленский заявил, что предложенный Вашингтоном подход может включать важные элементы украинского видения, которые являются критическими для национальных интересов Украины в будущем мирном плане.