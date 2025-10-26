Камала Гаррис не исключила участия в выборах президента США 2028

Камала Гаррис / © Associated Press

Камала Гаррис, ранее занимавшая должность вице-президента США, заявила, что не исключает возможности участия в президентских выборах 2028 года.

Об этом она рассказала во время интервью изданию BBC.

На вопрос журналиста, может ли она стать первой женщиной-президентом США, Гаррис ответила коротко:

«Возможно», — сказала она.

В то же время политика подчеркнула, что окончательного решения еще не приняла, но завершать свою карьеру не собирается.

«Я еще не кончила. Вся моя карьера — это служение. Это у меня в крови», — подчеркнула Гаррис.

Она также прокомментировала данные социологических опросов, согласно которым большинство американцев предпочитают других возможных кандидатов от Демократической партии — в частности актера Дуэйна «Скалы» Джонсона.

«Если бы я прислушалась к опросам, я не баллотировалась бы впервые. Нет второй раз. И точно не сидела бы сейчас здесь», — ответила она.

Во время разговора Гаррис подвергла резкой критике действующего президента США Дональда Трампа. Она заявила, что ее предупреждения к нему оправдались.

«Он говорил, что использует Министерство юстиции как оружие — и именно это он сделал», — заявила она.

Бывшая вице-президент также привела пример давления на свободу слова — недавнее отстранение комедийного шоу Джимми Киммела на телеканале ABC после его высказываний относительно политических взглядов человека, обвиненного в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка.

Впоследствии владелец телеканала — компания Disney — объяснила такое решение желанием «избежать дальнейшего обострения ситуации». После переговоров шоу Киммела вернули в эфир.

Ранее сообщалось, что поражение республиканцев на довыборах может стать катастрофой для Дональда Трампа и открыть путь к его импичменту и судебным процессам.

Мы ранее информировали, что бывшая госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что пойдет на выборы в Конгресс от Мичигана, чтобы противостоять Трампу.