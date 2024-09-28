Камала Харрис опережает Дональда Трампа в шести ключевых штатах – опрос

Харрис имеет преимущество над Трампом в Неваде, Пенсильвании, Аризоне, Мичигане, Северной Каролине и Висконсине.

Кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа в шести ключевых штатах.

Такие результаты показал опрос Bloomberg News/Morning Consult, передает The Hill.

В Неваде Харрис опережает Трампа на 7% – 52% против 45%, а в Пенсильвании – на 5%: 51% против 46%. В Аризоне и Мичигане вице-президент имеет преимущество над соперником от Республиканской партии в 3%: 50% против 47%.

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Отмечается, что ее преимущество значительно меньше в Северной Каролине: 50% против 48% и Висконсине – 51% против 48%. Оба кандидата в президенты США имеют равную поддержку в Джорджии – по 49%.

Большинство штатов, в которых лидирует Харрис, за исключением Невады и Пенсильвании, находятся в пределах ошибки опроса.

Таким образом, за менее чем шесть недель до выборов, Харрис имеет преимущество над бывшим президентом среди потенциальных избирателей во всех семи колеблющихся штатах в 3%: 50% поддержки против 47% у Трампа.

В то же время, американский социолог Найт Сильвер обновил свой прогноз в штатах. Он прогнозирует победу Харрис, но разрыв с Трампом очень мал.

Напомним, в Белом доме анонсировали новую встречу Байдена с Зеленским.

Дональд Трамп отказался от вторых дебатов с Камалой Харрис

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