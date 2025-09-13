Камчатку снова трясет: произошло землетрясение

Мощное землетрясение произошло у побережья РФ

Сегодня, 13 сентября, у восточного побережья Камчатки произошло мощное землетрясение, магнитуду которого научные центры оценили от 7,1 до 7,4 балла.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Немецкого центра геонаук GFZ.

По информации GFZ, подземные толчки были зафиксированы на глубине около 10 км. В то же время Геологическая служба США (USGS) сообщила о магнитуде 7,4 балла с эпицентром на глубине 39,5 км.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами заявил, что из-за землетрясения существует вероятность возникновения волн цунами, которые могут представлять опасность для прибрежных территорий.

Напомним, в июле на Камчатке произошло сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года, вызвавшее угрожающее цунами для РФ, США и Японии.

Впоследствии землетрясение распространилось на Сахалинскую область и Курильские острова. В городе Северокурильск были зафиксированы толчки магнитудой 7,9. Цунами уничтожило рыбоперерабатывающий завод, частично затопило порт и исследовательский лагерь на острове Шумшу. Эвакуировано более 2700 человек.