Камнем по голове: премьер Сент-Винсента выздоравливает после нападения противников COVID-вакцинации

Протестующие попали 74-летнему премьеру камнем в голову.

Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвеш выздоравливает в больнице после нападения со стороны противников вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что 74-летний глава правительства пострадал от броска камня, когда шел мимо примерно 200 участников протеста, пытаясь попасть в здание парламента.

Также читайте В Сети распространили видео нападения на главного врача Англии

На видеозаписи с места инцидента видно, что после удара из раны на голове Гонсалвеша пошла кровь. Охранники немедленно отвезли его в безопасное место, а затем доставили на соседней Барбадос для оказания медицинской помощи.

"По милости всемогущего Бога, у меня все хорошо, я выздоравливаю", — написал премьер на своей странице в соцсети в пятницу, 6 августа. Он отметил отсутствие каких-либо признаков неврологического повреждения.

Инцидент произошел в четверг, когда две сотни медсестер, сотрудников правоохранительных органов и других работников экстренных служб вышли на протесты против обязательной вакцинации от коронавируса.

Также читайте Главному инфекционисту США угрожают из-за советов по борьбе с коронавирусом

В то же время Гонсалвеш неоднократно заверял в добровольности прививки и отрицал любые наказания за отказ от укола. Сейчас премьер заявляет, что нападение не имеет оправдания.

"У нас могут быть разногласия, но переходить границу насилия недопустимо в демократическом обществе", — отметил он.

По данным местных СМИ, правоохранители арестовали неизвестную женщину, которую якобы подозревают в атаке.

Ранее в столице Великобритании неизвестные напали на главного врача Англии Криса Витти, когда чиновник находился в Сент-Джеймском парке.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку