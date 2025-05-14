Канада готовится к переменам: Карни неожиданно обновило правительство — новые лица, новые министерства

Премьер-министр Канады Марк Карни.

Реклама

Премьер-министр Канады Марк Карни представил обновленный состав правительства, акцентируя внимание на инновациях, структурной модернизации и внедрении новых политических подходов. Правительство включает в себя 28 министров и 10 государственных секретарей.

Об этом сообщает The Globe and Mail.

Новые подходы - новые должности

В правительство впервые введено министерство искусственного интеллекта и цифровых инноваций, которое возглавил бывший телеведущий Эван Соломон. А депутат Жоэль Лайтбаунд получил портфель министра правительственной трансформации, общественных работ и госзакупок.

Реклама

Ключевые кадровые изменения

Министерство финансов: Франсуа-Филипп Шампань сохранил портфель, а также взял под контроль налоговые доходы.

МИД: Анита Ананд сменила Мелани Жоли, которая теперь отвечает за промышленность.

Оборона: вместо Билла Блэра министром стал Дэвид Макгинти.

Безопасность: Гери Анандасангари перешел на должность министра общественной безопасности.

Здравоохранение: Маржори Мишель стала министром, сменив самого Карни как кандидата в округе Папино.

Новое представительство регионов и общин

Вопросы коренных народов: Менди Гал-Масти, бывшая лидер Кри, стала министершей по делам коренного населения. Ей будет помогать Ребекка Алти из Северо-Западных территорий.

Жилищное строительство: портфель получил эксмер Ванкувера Грегор Робертсон.

Энергетика и ресурсы: министром стал финансист Тим Годжсон.

Чрезвычайные ситуации: Элеонор Олшевски из Эдмонтона возглавляет вновь министерство общественной устойчивости.

Сельское развитие: Бакли Беланже, единственный либерал от Саскачевана, стал госсекретарем по этому направлению.

Правительство оставили ряд предыдущих министров, но некоторые лица остались: Стефан Гилбо продолжит работу в качестве министра канадской идентичности и культуры, а Джоанн Томпсон сохранит портфель министерства рыбного хозяйства. Шон Фрейзер, несмотря на отказ баллотироваться, снова вошел в правительство как министр юстиции.

"От каждого министра ожидается лидерство, внедрение новых идей и четкая ориентация на результат", – заявил премьер во время представления кабмина.

Реклама

Ранее мы писали, что Канада может потерять важный нефтяной регион. Премьер канадской провинции Альберта Даниэль Смит заявила, что не исключает проведения референдума о выходе региона из состава страны.