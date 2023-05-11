Канада и Латвия будут учить украинских военных: Резников рассказал о новом амбициозном проекте

Украинские военные будут учиться разведке и координации маневров.
Латвия и Канада положили начало новому амбициозному проекту по подготовке украинских военных.
Об этом на своей странице в соцсети написал министр обороны Украины Алексей Резников.
По его словам, канадские и латвийские инструкторы сделают все возможное, чтобы помочь нашим воинам "научиться воевать и побеждать", потому что образование — это "залог успеха".
"Украинские офицеры будут овладевать процессом планирования, координации маневра, разведкой", — подчеркнул Алексей Резников.
Он также добавил, что Украина благодарна канадскому и латвийскому народам, которые стоят с нами в эти трудные времена.
Напомним, что Правительство Латвии требует от около 20 тысяч проживающих в стране россиян, имеющих российский паспорт, пройти языковой тест.
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