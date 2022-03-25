Канада и Япония наносят новый удар санкциями по Кремлю.

Канада и Япония наносят новый удар санкциями по Кремлю.

Ограничения касаются российских чиновников и бизнесменов.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ввел санкции против десятков российских чиновников из-за их роли во вторжении Кремля в Украину. Список санкций в отношении России расширила также Япония.

Как сообщает издание National Post, о расширении антироссийских санкций канадский премьер объявил в четверг, 24 марта, завершая поездку на саммит "Большой семерки" в Брюссель.

Новые персональные санкции будут применены против 160 членов Совета Федерации РФ, одобривших вторжение российской армии в Украину. Кроме того, Трюдо анонсировал запрет на экспорт некоторых товаров и технологий в Россию, которые должны ослабить возможности ее вооруженных сил.

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Ранее Канада уже применяла санкции в отношении российских политиков, среди которых лично президент страны-агрессорки Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Тем временем Япония ввела новый пакет санкций против 25 россиян, включая главу банка ВЭБ Игоря Шувалова, пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, а также родственников российских чиновников и олигархов.

В пятницу, 25 марта, в МИД Японии сообщили, что под санкции также попало 81 российское юридическое лицо, в частности, автомобильный и судостроительный заводы и производители электроники.

Кроме того, Япония расширила экспортные санкции в отношении России, запретив, в частности, вывоз в РФ предметов роскоши.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Европы готовы ужесточить санкции против России, если это будет необходимо.

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