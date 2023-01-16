Канада как можно быстрее передаст Украине систему ПВО – министр обороны

Передвижной зенитно-ракетный комплекс NASAMS вместе с боеприасами был приобретен в партнерстве с США.

Канада объявила, что приобрела для Украины усовершенствованную зенитно-ракетную систему NASAMS за 406 миллионов долларов, предназначенную для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.

Как сообщает телеканал CBS, министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что проволочек с передачей системы ПВО Украине не будет.

По словам главы военного ведомства Канады, поставки необходимого для защиты неба над Украиной вооружения "состоятся как можно быстрее". Она добавила, что речь не идет о годах, а о ближайших месяцах.

Канада приобрела систему NASAMS вместе с боеприпасами. Ананд отметила, что ключевым фактором закупки было тесное партнерство с Соединенными Штатами.

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Министр обороны Канады также отметила, что правительство страны сосредотачивается на закупке оборудования для канадских военных, но в то же время пытается поддержать Украину.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украину необходимо обеспечить оружием, которое ему нужно для победы, а риск применения Россией ядерного оружия невысок.

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