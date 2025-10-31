Российский Ан-124 / © Associated Press

Российский грузовой самолет Ан-124, который находится под арестом в аэропорту канадского города Торонто с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года, планируют передать Украине.

Об этом сообщило издание Bloomberg.

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд заявила в пятницу, 31 октября, что канадское правительство обратилось в суд с запросом о разрешении на окончательную конфискацию этого транспортного самолета, который является одним из крупнейших в мире.

Грузовой самолет Ан-124 принадлежит российской авиакомпании «Волга-Днепр», которая находится под канадскими санкциями.

«Самолет „Антонов“ является мощным символом ответственности. Те, кто допускает войну России, столкнутся с последствиями, и Украина не останется отстраиваться сама», — заявила Ананд.

Глава внешнеполитического ведомства напомнила, что Россия полностью уничтожила некоторые украинские самолеты «Антонова» в начале войны. Поэтому передача конфискованного российского самолета пополнит парк украинских транспортников.

Ананд также сообщила, что канадское правительство рассматривает несколько вариантов передачи самолета в Украину. Если суд не даст согласия, решение могут принять через специальный закон.

