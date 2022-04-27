Канада намерена передавать изъятые активы РФ на восстановление Украины и компенсацию пострадавшим

Оттава рассматривает возможность захвата и распродажи российских подсанкционных активов.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что федеральное правительство Канады изменит свой закон о санкциях, чтобы разрешить перераспределение изъятых и подсанкционных иностранных активов в качестве компенсации жертвам или помощи в восстановлении иностранного государства после войны.

Об этом сообщают на сайте Канадской телерадиокорпорации (CBC).

"Сегодня мы ищем возможность не только арестовывать, но и разрешать конфисковать находящиеся под санкциями активы физических и юридических лиц и компенсировать жертвам выручку (...) Эти изменения сделают санкционный режим Канады первым в G7, который позволит такие действия", — говорится в заявлении Джоли, которое она сделала во вторник.

В CBC отмечают, что Канада входит в страны, которые ввели санкции против РФ после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Изменения, которые Канада намерена внести в свой закон о санкциях, будут означать, что средства или имущество, изъятые в РФ, могут быть выплачены для помощи в восстановлении Украины или переданы пострадавшим от российского вторжения.

В тексте законопроекта говорится, что арестованные активы могут быть использованы для "восстановления иностранного государства, пострадавшего в результате серьезного нарушения международного мира и безопасности". Эти средства также могут быть использованы для восстановления международного мира и безопасности и выплаты компенсаций жертвам в случае нарушения этой безопасности.

Аналогичный законопроект, позволяющий Канаде арестовывать и конфисковывать российские активы для поддержки жертв российских нападений, уже внесла сенатор Ратна Омидвар, который должен быть одобрен Верхней палатой канадского парламента.

По данным CBC, Посольство Украины в Канаде уже призвало законодателей как можно быстрее принять законопроект Омидвар. "Мы считаем абсолютно справедливым, что российское государственное имущество или незаконно приобретенные активы российских олигархов должны стать частью репараций со стороны государства-агрессора жертве агрессии... Приняв законопроект S-217, Канада продемонстрирует лидерство и сможет подать пример другим, показав, что российский клептократический коррумпированный режим полностью уплатит свои преступления против Украины", — говорится в заявлении посольства.

Как сообщалось, в понедельник, 25 апреля, правительство Великобритании ввело запрет на экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы против народа Украины. Также принято решение о льготных условиях для украинских товаров: Великобритания снизила до нуля все ввозные пошлины для продукции из Украины и отменила квоты.

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