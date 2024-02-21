Канада намерена помочь финансировать массовые поставки боеприпасов в Украину – CBC News

По информации СМИ, Канада может внести около 22 млн долларов США на реализацию плана, предложенного президентом Чехии Петром Павелом.

Канада поддержать инициативу Чехии срочно доставить в Украину десятки тысяч артиллерийских снарядов из разных стран.

Об этом сообщает CBC News со ссылкой на источники Минобороны Канады.

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Хотя детали еще уточняются, источники говорят, что правительство Канады может внести до 30 миллионов канадских долларов (22 миллиона долларов США) на реализацию плана, предложенного президентом Чехии Петром Павелом.

Министр обороны Канады Билл Блэр сказал, что разговаривает с чехами, но не будет сейчас раскрывать все детали.

"Я заключил меморандум о взаимопонимании с одним из наших европейских союзников, Чешской Республикой, о возможном приобретении боеприпасов, которые они сейчас располагают, что позволит нам ... быстрее предоставить их Украине, поскольку мы наращиваем собственное производство", — сказал Блэр. .

В то же время, союзники Канады опасаются, что Оттава может инвестировать в производство боеприпасов через Чехию, продолжая откладывать наращивание мощностей по производству оружия в собственной стране.

Заместитель министра обороны Канады Билл Мэтьюз сказал, что Канада и США провели двусторонние переговоры о том, как увеличить поставки оружия для Украины.

Напомним, что на Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Петр Павел заявил, что Чехия нашла для Украины до 800 000 снарядов стандартного калибра НАТО и снарядов советских калибров из неизвестных стран, не входящих в НАТО. Но эти снаряды нужно оплатить.

Также сообщалось, что Евросоюз обещает Украине до 2 млн. снарядов ежегодно на нужды ВСУ.

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