Канада наращивает поддержку Украины на фоне задержек в США

Канада наращивает объем поддержки Украины на фоне задержек с принятием решения по очередному пакету помощи со стороны Соединенных Штатов.

Также читайте Сенат Канады одобрил обновленное соглашение о свободной торговле с Украиной

Об этом в эфире радио СВС заявила министр финансов Канады Христя Фриланд.

"В марте Канада предоставила Украине 2 миллиарда долларов срочной финансовой поддержки. Это произошло во время, когда Штаты были неспособны выступить вперед и помочь Украине. Мы восполнили пробел", — сказала Фриланд.

По ее убеждению, канадцы "могут гордиться тем, что наша страна действительно вносит свой вклад в сопротивление России и поддержке Украины — что является величайшей битвой НАТО".

Фриланд добавила, что "перипетии в Конгрессе" лишили США возможности предоставить Украине необходимую помощь. "Именно это — проблема. Канадская поддержка Украины — не проблема для Украины", — заверила министр.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина получила 1,5 млрд долларов США от Канады.

Кроме того, мы ранее информировали, что Канада не исключает возможности приобретения украинских дронов.

Читайте также: