Канада наращивает поддержку Украины на фоне задержек в США

Канада уже предоставила Украине 2 миллиарда долларов срочной финансовой поддержки.
Канада наращивает объем поддержки Украины на фоне задержек с принятием решения по очередному пакету помощи со стороны Соединенных Штатов.
Об этом в эфире радио СВС заявила министр финансов Канады Христя Фриланд.
"В марте Канада предоставила Украине 2 миллиарда долларов срочной финансовой поддержки. Это произошло во время, когда Штаты были неспособны выступить вперед и помочь Украине. Мы восполнили пробел", — сказала Фриланд.
По ее убеждению, канадцы "могут гордиться тем, что наша страна действительно вносит свой вклад в сопротивление России и поддержке Украины — что является величайшей битвой НАТО".
Фриланд добавила, что "перипетии в Конгрессе" лишили США возможности предоставить Украине необходимую помощь. "Именно это — проблема. Канадская поддержка Украины — не проблема для Украины", — заверила министр.
Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина получила 1,5 млрд долларов США от Канады.
Кроме того, мы ранее информировали, что Канада не исключает возможности приобретения украинских дронов.
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