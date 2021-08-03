Канада оштрафовала двух путешественников на почти $20 тыс. за ложь о коронавирусе

Канада оштрафовала двух путешественников на почти $20 тыс. за ложь о коронавирусе

Четыре штрафа в сумме составили 19 720 долларов для каждого нарушителя.

Канада оштрафовала двух путешественников из США на почти 20 тысяч долларов каждого за предоставление ложной информации о COVID-19.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что туристы, которые 18 июля прибыли в Торонто, солгали о статусе вакцинации и негативных тестах на коронавирус, а также не выполнили требования, связанные с тестированием по прибытии и проживанием в разрешенных правительством помещениях.

"Все путешественники, прибывающие в Канаду, обязаны по закону Канады правдиво отвечать на все вопросы", — отметили в Агентстве здравоохранения страны.

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В общем штрафы за предоставление ложной информации о статусе прививки в Канаде могут достигать 750 тысяч долларов или шести месяцев тюремного заключения.

Добавим, что Канада требует от всех путешественников сдавать тест на COVID-19 до отъезда независимо от статуса вакцинации. Кроме того, только после 9 августа большинство туристов сможет избежать повторной проверки на коронавирус и трехдневного пребывания в отеле по прибытии.

7 сентября Канада планирует открыть свои границы для всех полностью вакцинированных путешественников.

Ранее на пограничном переходе Гребенное задержали пятерых украинцев, которые хотели попасть на территорию Польши с поддельными COVID-сертификатами.

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