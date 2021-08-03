Канада оштрафовала двух путешественников на почти $20 тыс. за ложь о коронавирусе

Четыре штрафа в сумме составили 19 720 долларов для каждого нарушителя.
Канада оштрафовала двух путешественников из США на почти 20 тысяч долларов каждого за предоставление ложной информации о COVID-19.
Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что туристы, которые 18 июля прибыли в Торонто, солгали о статусе вакцинации и негативных тестах на коронавирус, а также не выполнили требования, связанные с тестированием по прибытии и проживанием в разрешенных правительством помещениях.
"Все путешественники, прибывающие в Канаду, обязаны по закону Канады правдиво отвечать на все вопросы", — отметили в Агентстве здравоохранения страны.
В общем штрафы за предоставление ложной информации о статусе прививки в Канаде могут достигать 750 тысяч долларов или шести месяцев тюремного заключения.
Добавим, что Канада требует от всех путешественников сдавать тест на COVID-19 до отъезда независимо от статуса вакцинации. Кроме того, только после 9 августа большинство туристов сможет избежать повторной проверки на коронавирус и трехдневного пребывания в отеле по прибытии.
7 сентября Канада планирует открыть свои границы для всех полностью вакцинированных путешественников.
Ранее на пограничном переходе Гребенное задержали пятерых украинцев, которые хотели попасть на территорию Польши с поддельными COVID-сертификатами.