Канада отказалась от партии вакцины Johnson & Johnson: 300 тыс. доз просто выбросят

А в США планируют выбросить около 60 млн доз этой вакцины

Канада отказывается от партии американской COVID-вакцины Johnson & Johnson. Теперь 300 тыс. доз, которые закупили в апреле, просто выбросят.

Об этом сообщает Le Figaro.

Отмечается, что препарат мог быть загрязнен компонентами другой вакцины при изготовлении.

"Из-за обеспокоенности по поводу лекарственного вещества, разработанной на предприятии Emerging BioSolutions в Балтиморе, штат Мэриленд, Министерство здравоохранения Канады не будет распространять полученные инвентарные запасы с целью защиты здоровья и безопасности канадцев", — говорится в сообщении.

Впоследствии органы здравоохранения США объявили о необходимости выбросить несколько партий вакцин Johnson & Johnson, производимых на этом заводе в Балтиморе. Речь идет об около 60 млн доз.

Напомним, что 27 мая в Украину впервые приехала партия вакцины Johnson & Johnson.

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