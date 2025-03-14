Канада отличается от Америки: новый премьер-министр резко отреагировал на заявления Трампа

Канада никогда не будет частью США.
Новый премьер-министр Канады резко высказался об очередных территориальных посягательствах президента США Дональда Трампа.
Марк Карни заявил, что не позволит американскому президенту аннексировать страну как 51-й штат, передает CNN.
"Лично я четко сказал... что мы никогда, никогда, в какой-либо форме не будем частью Соединенных Штатов", — сказал Карни на своей первой пресс-конференции в пятницу 13 марта.
"Америка – не Канада. Мы в основе своей совсем другая страна", – сказал чиновник.
Карни подчеркнул, что уважает Трампа, указав на их общий опыт в частном секторе.
Напомним, Дональд Трамп неоднократно делал заявления о присоединении Канады к США как 51 штат.
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