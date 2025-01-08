Канада, Панамский канал и Гренландия: что известно о территориальных амбициях Трампа

Дональд Трамп сделал несколько резонансных заявлений о расширении территории страны.

Он планирует приобрести Гренландию, сделать Канаду 51 штатом и установить контроль над Панамским каналом, мотивируя это тем, что Америка имеет право на это.

Детальнее – читайте в материале ТСН.ua.

Претензии на чужие территории

После победы на выборах Трамп насмехался в соцсетях из Канады и премьер-министра Джастина Трюдо, называя его "губернатором" 51 штата.

В разговоре с Трюдо в своем имении в Мар-а-Лаго он сказал, что если 25% торговых пошлин Вашингтона "убьют" канадскую экономику, то стране "стоит стать 51 штатом" США.

Впоследствии, в декабре Трамп повторил "предложение", заметив, что многие канадцы хотят, чтобы Канада присоединилась к США. Они значительно сэкономили бы на налогах и военной защите. Он считает это " прекрасной идеей".

Кроме того, в своей соцсети он опубликовал карты на которой США были объединены с Канадой.

На первой США изображены с флагом, покрывающим и территорию Канады, подписано "Oh Canada!". На второй карте США и Канада окрашены в один цвет без подписей.

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В частности, ведущий "Fox News" рассказывал, что быть частью США – это привилегия.

"Все хотят американское гражданство", – отметил он.

Премьер Канады Джастин Трюдо отреагировал на такие упреки. В соцсети "Х" он заявил, что Канада не сможет стать частью США. В то же время он отметил, что две страны выиграют от того, что будут кооперироваться друг с другом.

Для Канады США является основным торговым партнером, куда поступает 75% канадского экспорта.

Миллиардер Илон Маск практически заткнул рот Трюдо, прокомментировав сообщение так: "Девочка, ты больше не губернатор Канады, поэтому это неважно, что ты говоришь", – написал Маск.

Ранее Трамп заявлял, что вернет под контроль Вашингтона Панамский канал, если транзитные тарифы для американских судов не будут снижены.

Позже в своем рождественском обращении в соцсети Truth Social Трамп он отметил, что Панамским каналом руководят вне закона китайские солдаты.

"Счастливого Рождества всем, в том числе прекрасным солдатам Китая, которые с любовью, но вне закона, управляют Панамским каналом, где мы потеряли 38 тысяч человек во время его строительства 110 лет назад", — сказал Трамп.

"Абсолютная необходимость"

Трамп также заявил о намерении приобрести Гренландию. Он отметил, что владение и контроль над островом является " абсолютной необходимостью " для Соединенных Штатов для национальной безопасности.

"С целью национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп сделал это в сообщении, в котором объявил, что соучредитель PayPal Кен Гавер избран на должность посла США в Дании.

Панамский канал принадлежит его государству

В ответ на упреки Дональда Трампа президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что: "Суверенитет и независимость нашей страны не подлежат обсуждению".

Министр иностранных дел Панамы Хавьер Мартинес-Ача Васкес подчеркнул позицию президента страны, передает Telemetro. Дипломант подчеркнул, что "единственные руки, контролирующие канал, есть и будут панамскими".

Васкес добавил, что после инаугурации Трампа отношения между странами будут строиться по обычным дипломатическим каналам.

Также он отметил, что миссия Панамского канала состоит в служении мировой торговле и человечеству, гарантируя международному сообществу, что Панама не будет участвовать во внешних конфликтах.

Гренландия не продается

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен отметила, что гренландцы сами будут принимать решения относительно своего будущего, передает Politico.

"С одной стороны, я довольна ростом американского интереса к Гренландии. Но, конечно, важно, чтобы гренландцы сами принимали решение о своем будущем", – сказала Фредериксен в интервью датской телерадиокомпании TV 2.

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Кроме того, она назвала растущее движение за независимость на острове "законным" и важность формирования будущего Гренладнии в ее столице.

"Я заметила сильное желание многих гренландцев двигаться к независимости. Это законно, и поэтому я считаю, что важно, чтобы будущее Гренландии формировалось у Нуука [столицы Гренландии]", — сказала она.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде резко отреагировал на слова Дональда Трампа, пишет Deutsche Welle.

"Гренландия принадлежит народу Гренландии. Мы не продаемся и не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу", – заявил Эгеде.

После того, как Дональд Трамп в очередной раз заговорил, что хочет купить самый большой остров мира, правительство Дании объявило об увеличении расходов на оборону Гренландии, пишет BBC.

Речь идет о финансировании увеличения штата Арктического командования в столице Нуук, а также модернизации одного из основных гражданских аэропортов Гренландии, где обслуживают истребители F-35.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заверил, что пакет обороны был запланирован заранее, и "иронично", что он совпал с призывом Трампа установить контроль США над островом.

Он также сказал, что Дания готова "работать с США", чтобы обеспечить безопасность Гренландии.

Зачем Трамповые Гренландия

Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерениях купить Гренландию.

Впервые идею приобретения США Гренландии он выдвинул в 2019 году во время своего первого президентского срока. Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен тогда отвергла это предложение как "абсурдное".

Как напоминает Newsweek, в прошлом США делали запросы по поводу покупки Гренландии. В 1867 году в отчете Государственного департамента говорилось, что расположение острова и природные ресурсы сделают его идеальным приобретением.

В 1946 году президент Гарри Трумэн предложил купить Гренландию в Дании за 100 миллионов долларов золотом.

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В 1970-х годах вице-президент Нельсон Рокфеллер также обсуждал покупку Гренландии через ее минеральные ресурсы.

После того, соответствующие запросы снова начали появиться после выборов президента Соединенных Штатов Америки в 2024 году.

В издании The New York Times отметили, что Трамповые Гренландия нужна через природные ресурсы (Гренландия богата полезными ископаемыми, в частности медь, литий, никель и кобальт), стратегическую точку для контроля новых торговых путей и военные и геополитические преимущества. Также Гренландия может увеличить глобальное влияние.

Эксперт-международник, основатель социально-демократической Платформы Боглдан Ференс отметил, что Дональду Трампу нужна Гренландия для того, чтобы иметь выход в Арктику, об этом он рассказал в эфире " Общественного радио ".

Кроме того, США на этой территории смогут строить свои военные базы, ведь не так много стран имеют выход в Арктику.

Кроме того, интерес к Арктике проявляют и другие страны, в частности, Китай и Россия. Китай сотрудничает с Россией по развитию арктических судоходных маршрутов, что усиливает глобальную конкуренцию за контроль в регионе.

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Гренландия географически является частью Северной Америки, однако более тысячелетия остров поддерживает тесные политические, культурные и экономические связи с Европой. Особенно с Данией и Норвегию, а также с соседней Исландией). Гренландия является автономной единицей Королевства Дания.

Однако, 7 января, Дональд Трамп подверг сомнению право Дании на контроль острова.

Америка расширяется

Дональд Трамп сосредоточен на том, чтобы расширить территорию США во время своего правления и изменить риторику с "Америка превыше всего" на "Америка расширяется", передает The Hill.

Бывший сотрудник предвыборной кампании Трампа отметил, что "Панамская проблема" – это Китай, доминирующий в Западном полушарии экономически и финансово. А США только наблюдают за этим.

Выдвигая идею о том, что США могут получить контроль над каналом, Трамп пожаловался на "неумеренные цены" и заявил, что США "обворовывают". Также он заявил, что такие страны как Китай получают чрезмерное влияние на управление каналом.

Бретт Сэмюэлс, репортер Белого дома, рассказал, что Трамп не исключает использования военной силы для получения контроля над Гренландией и Панамским каналом. Отказ новоизбранного президента вызвал гнев его критиков, назвавших нескрываемые угрозы новоизбранного президента США "полным безумием".

Трамп давно использует такую риторику как инструмент ведения переговоров и позиционирования.

Гренландия является автономной территорией Дании, которая является членом НАТО. Применение военной силы против члена НАТО создало хаос среди союзников, отметил репортер.

Как считает Сэмюэлс, присоединение Канады к США как 51 штату также вряд ли станет реальностью.

Вероятно постоянное унижение Трампом северного соседа, цель заставить канадских лидеров подчиниться, ведь он угрожает тарифами и стремится пересмотреть соглашение между США, Мексикой и Канадой, которое было заключено в первый срок Трампа.

"Риторика Трампа также приносит пользу его сторонникам, которые поддерживают его видение американской исключительности и доминирования на международной арене, и получают удовольствие от того, как либералы остро реагируют на высказывания избранного президента", – добавил репортер.

Заметим, мы ранее информировали, что Трамп хочет переименовать самую высокую гору США.

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