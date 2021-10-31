Канада пожертвует на благотворительность 200 миллионов доз вакцин против коронавируса

Канада пожертвует на благотворительность 200 миллионов доз вакцин против коронавируса

В их число войдут 10 млн. доз вакцины Moderna, которые Канада передаст немедленно.

Канада планирует до конца следующего года передать на благотворительность не менее 200 миллионов доз вакцин COVID.

Об этом объявили в офисе премьер-министра Канады Джастина Трюдо по итогам первого дня саммита G20, пишет Укринформ.

«В общей сложности до конца следующего года Канада пожертвует механизму COVAX эквивалент не менее 200 млн доз вакцин. В их число войдут 10 млн доз Moderna вакцины, которые Канада передаст немедленно”, — рассказали в Трюдо.

Канада также выделит 15 млн. дол. создание Центра передачи технологий в Южной Африке для увеличения мировых мощностей по производству mRNA вакцин.

К тому же Канада также пожертвует 70 млн. дол. для улучшения логистики распространения вакцин в мире.

Напомним, что основными темами первого дня встречи лидеров "Большой Двадцатки" в Риме 30 октября были экономическое восстановление после пандемии и ее преодоления, поэтому в планы лидеров G20 входит вакцинация 70% населения Земли к середине 2022 года.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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