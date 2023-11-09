Канада призывает к гуманитарной паузе в войне между Израилем и ХАМАСом

В Оттаве заявили, что до сих пор существует опасность распространения конфликта на территорию Ливана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал к гуманитарной паузе между Израилем и ХАМАС, что позволит помочь гражданскому населению.

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Об этом сообщает Укринформ.

“Месяц назад ХАМАС совершил ужасающее нападение на невинных людей в Израиле. С тех пор мы видим насилие и страшные изображения убитых семей, пожилых людей, матерей, детей. Мы видим их каждый вечер на телевидении и в социальных сетях. Канадцам болит и они кричат, что это должно прекратиться. Именно поэтому мы призываем к гуманитарной паузе”, – заявил премьер Канады.

Он отметил, что гуманитарная пауза позволит "освободить всех заложников и продолжить нашу работу по выводу иностранцев из Газы".

"Нужна достаточно длительная пауза, чтобы не только начать доставлять помощь, но и передать ресурсы, лекарства и поддержку, пока мы будем работать над деэскалацией ситуации не только в Газе, но и на Западном Берегу, где увеличилось насилие", — отметил глава канадского правительства.

Кроме того, Трюдо отметил, что до сих пор существует опасность распространения конфликта на территорию Ливана.

"Во время гуманитарной паузы мы начнем делать сложную работу, необходимую для возвращения к двухгосударственного решения и представлять, каким может быть долгосрочное будущее Палестинского государства, которое будет в безопасности рядом с безопасным, жизнеспособным и успешным государством Израиль", — отметил премьер Канады.

Он добавил, что каждый день продолжения страданий миллионов жителей региона "усложняет достижение этой конечной цели".

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты выступают против любой повторной оккупации Израилем Сектора Газа.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент США Джо Байден во время телефонного разговора попросил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху о паузе в боевых действиях в Секторе Газа.

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