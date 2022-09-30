Канада просит своих граждан покинуть Россию, пока доступны коммерческие пути

Канада стала очередной страной, призвавшей своих граждан уехать из России на фоне объявленной в РФ мобилизации и угроз ядерным оружием.

Власти Канады призвали своих граждан не посещать Россию, а находящихся там срочно уехать из РФ, пока есть доступные коммерческие пути.

Об этом говорится на сайте правительства Канады.

В канадском правительстве призвали граждан страны избегать любых поездок в Россию из-за последствий войны против Украины, в том числе частичной военной мобилизации, ограничений на финансовые операции и все более ограниченных вариантов перелетов.

"Если вы находитесь в России, вы должны уехать, пока еще доступны коммерческие пути. Если вы остаетесь в России, ведите себя сдержанно", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что граждане Канады, имеющие российское гражданство, могут быть мобилизованы.

Напомним, с просьбой покинуть Россию к своим гражданам обратились правительства Италии, США, Болгарии, Эстонии, Латвии, Польши и Румынии.

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