Канада расширила санкции против России: в списке – 17 предприятий и 43 военнослужащих

В расширенный список канадских санкций попали предприятия военно-промышленного комплекса и российские офицеры, причастные к убийствам мирных жителей в Украине.

Во вторник, 2 августа, Канада расширила список санкций против Российской Федерации из-за войны, которую развязал Кремль против Украины.

Списки физических и юридических лиц, в отношении которых введены ограничения, опубликованы на сайте канадского правительства.

Новые санкции касаются 43 военных должностных лиц, которые "причастны к непровоцированному и неоправданному вторжению России в Украину, включая зверства в Буче". Среди них — офицеры 64-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России, ранее признанные Главным управлением разведки Минобороны Украины причастными к военным преступлениям.

"Канада решительно осуждает убийства мирных жителей в Украине и будет использовать все имеющиеся средства, чтобы обеспечить полное расследование нарушений международного права по всей Украине, в частности, в Буче", – отмечается в прессрелизе правительства Канады.

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В санкционном перечне юридических лиц — оборонные предприятия России, в том числе ОАО НПП "Салют", ОАО НПП "Алмаз", Пермский завод "Машиностроитель", Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов, Научно-исследовательский институт "Аргон" и другие.

В сообщении отметили, что правительство Канады продолжает работать со своими международными партнерами, чтобы координировать действия и изучать варианты новых мер в ответ на неоправданные действия российского режима.

Напомним, ранее Канада ввела санкции против патриарха Кирилла и российских пропагандистов.

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