Канада рекомендует своим гражданам не ехать в Украину на фоне военного наращивания РФ

Также в МИД Канады призвали не ехать в оккупированный Крым и на территорию ОРДЛО.
Министерство иностранных дел Канады рекомендует своим гражданам воздержаться от поездов в Украину из-за дальнейшего наращивания Россией военной силы.
Об этом идет речь на сайте МИД Канады.
"Избегайте неважных поездок в Украинч из-за продолжающейся российской агрессии и наращивания военной мощи в стране и вокруг нее", — говорится в сообщении министерства, опубликованном 15 января.
Также в дипведомстве призывают не ехать в оккупированный полуостров Крым, в частности через аэропорты Севастополя и Симферополя, а также временно неподконтрольные украинскому правительству территории Донецкой и Луганской областей.
"Избегайте любых поездок в неподконтрольную территорию и район в пределах 20 км от линии столкновения внутри контролируемых правительством районов Донецкой и Луганской областей из-за вооруженного конфликта и случайных бомбардировок в этом районе", — отметили в МИД Канады.
Известно, что власти США подготовили 18 сценариев действий на случай, если будет совершено новое российское вторжение в Украину. В случае полномасштабного вторжения РФ в Украину, будут применены ограничения, которые могут причинить "очень острую боль" Москве.
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