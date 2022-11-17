Канада считает Россию виновной в падении ракеты в Польше, вне зависимости от результата расследования

Путин ударил по Украине сотней ракет, когда проходил саммит G20
Россия и ее президент Владимир Путин несут всю ответственность за падение ракеты на территории Польши, унесшей жизни двух местных жителей.
Об этом на пресс-конференции в Индонезии заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Укринформ.
Он отметил, что независимо от того, к каким выводам придет расследование, вся ответственность за гибель людей, не только в результате этого инцидента, а за все последние месяцы, лежит на президенте РФ.
Трюдо напомнил, что именно Россия решила нанести удар по Украине сотней ракет в тот момент, когда мировые лидеры обсуждали последствия российской агрессии против Украины и призвали к прекращению войны.
"Поэтому совершенно очевидно, что Россия ответственна за то, что произошло, речь идет о прямой или не прямой ответственности", — отметил Трюдо.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал приобщить украинских специалистов к международному следствию по падению ракеты в Польше.
Кроме того, мы ранее информировали, что британская газета The Guardian отметила, что США и Россия якобы отдельно друг от друга согласовали то, что падение ракет в Польше якобы было вызвано работой украинского ПВО.
Читайте также:
- Климкин объяснил, что будет означать применение 5 статьи НАТО и возможен ли этот вариант сейчас
- Москва ответственна за ракету в Польше: как комментируют событие в мире
- "Ситуация серьезная": Дуда рассказал об усиленных мерах безопасности в Польше