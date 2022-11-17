Канада считает Россию виновной в падении ракеты в Польше, вне зависимости от результата расследования

Россия и ее президент Владимир Путин несут всю ответственность за падение ракеты на территории Польши, унесшей жизни двух местных жителей.

Об этом на пресс-конференции в Индонезии заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Укринформ.

Он отметил, что независимо от того, к каким выводам придет расследование, вся ответственность за гибель людей, не только в результате этого инцидента, а за все последние месяцы, лежит на президенте РФ.

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Трюдо напомнил, что именно Россия решила нанести удар по Украине сотней ракет в тот момент, когда мировые лидеры обсуждали последствия российской агрессии против Украины и призвали к прекращению войны.

"Поэтому совершенно очевидно, что Россия ответственна за то, что произошло, речь идет о прямой или не прямой ответственности", — отметил Трюдо.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал приобщить украинских специалистов к международному следствию по падению ракеты в Польше.

Кроме того, мы ранее информировали, что британская газета The Guardian отметила, что США и Россия якобы отдельно друг от друга согласовали то, что падение ракет в Польше якобы было вызвано работой украинского ПВО.

Новости ТСН 19:30 за 16 ноября 2022 года | Новости Украины (полная версия на жестовом языке)

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