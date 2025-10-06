Украинцев в Канаде снова просят рассказать о военной службе / © ТСН

Реклама

Украинские мужчины в Канаде снова начали жаловаться, что иммиграционные службы требуют справки о прохождении военной службы в Украине.

Соответствующий пост опубликовал один из пользователей сообщества «Украинцы Канады».

«Сегодня мне пришло то письмо счастья о военной службе. Я несколько месяцев назад после AOR (AOR — ключевой этап в любом процессе иммиграции или получении гражданства Канады. Это официальное подтверждение от Иммиграционной службы, Службы по делам беженцев и гражданства Канады (IRCC) о том, что они получили ваше заявление и начали начальную обработку — Ред.) предоставил милитари формы, оригинал письмо-объяснение, где указал, что я никогда не служил», — говорится в сообщении.

Реклама

В так называемом «письме честности» власти Канады просят мужчину дать объяснение, как он уехал из Украины в 2023 году и предоставить новую справку.

«Я выехал из Украины как волонтер, но не вернулся, потому что там война. В Резерве+ я в розыске, то есть подать выписку я не смогу. Адвокат, которая ведет мои дела, говорит, чтобы я как-то брал справку из Украины, потому что иначе она отказывается от ведения дела. Я нахожусь в Торонто», — жалуется беглец-уклонист.

Напомним, что в прошлом месяце Сеть всколыхнула новость — в пабликах для украинцев в Канаде писали у иммигрантов из Украины требуют справки о военной службе. В Сети сначала даже предполагали, что это первый шаг к депортации украинских мужчин в Украину.

ТСН.ua выяснял, что это за справка, зачем она нужна и действительно ли украинцам-мужчинам в Канаде грозит депортация.