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Канада спасла Украину в первые несколько дней полномасштабной войны — Урсула фон дер Ляйен

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
3291
Время на прочтение
2 мин
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Канада спасла Украину в первые несколько дней полномасштабной войны — Урсула фон дер Ляйен

Фото: УНИАН

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, какую роль сыграла Канада в первые дни и годы войны Украины против России.

Канада внесла решающий вклад в обороноспособность Украины, годами помогая военной подготовкой украинских защитников.

Об этом рассказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Spiegel.

"Я не могу переоценить это: Канада спасла Украину в первые несколько дней", — сказала она, выступая в парламенте в Оттаве.

По словам фон дер Ляйен, Канада поняла важность того, что происходит в Украине раньше многих других, в том числе самих европейцев.

Президент Еврокомиссии рассказала, что Канада начала военную подготовку украинских военных еще после российской аннексии Крыма в 2014 году. Таким образом, Канада внесла решающий вклад в обороноспособность Украины в начале российского вторжения в феврале 2022 года.

Фон дер Ляйен также поблагодарила премьер-министра Канады Джастина Трюдо за сотрудничество в оказании помощи Украине: "Все, что мы сделали для Украины, мы сделали вместе".

Напомним, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил об увеличении поддержки Украины. В частности, Канада начнет учить украинских защитников тактической медицине.

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Дата публикации
Просмотры
3291
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