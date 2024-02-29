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Канада уволила двух ученых, которые "сливали" секретную информацию Китаю

Канада уволила двух ученых, которые "сливали" секретную информацию Китаю

Канада уволила двух ученых

Это может усугубить и без того напряженные отношения Пекина со страной.

Канада в 2021 году уволила двух ученых, работавших в лаборатории по инфекционным заболеваниям строгого режима. Все потому, что они предоставили Китаю конфиденциальную информацию.

Об этом пишет Reuters.

По данным официальных лиц, команда мужа и жены является "реалистической и вероятной угрозой экономической безопасности Канады".

Министр здравоохранения Канады Марк Холланд заявил, что не было никакого риска национальной безопасности.

В результате Сянгго Цю и ее супруга Кедин Ченга вывели из Национальной микробиологической лаборатории в Виннипеге 2019 года, а их разрешения безопасности отменили. Их уволили через два года – в 2021-м.

Согласно документам, Служба безопасности Канады пришла к выводу, что Эту "намеренно передавал научные знания и материалы Китая". Пока неизвестно, находится ли пара до сих пор в стране.

"Эти новости, скорее всего, ухудшат и так холодные отношения с Пекином, особенно потому, что Оттава начала расследование вероятного вмешательства Китая во внутренние дела Канады", - говорится в сообщении.

Отметим, что работа Виннипегской лаборатории включает в себя исследование самых опасных возбудителей болезней человека и животных, таких как Эбола.

"Ни раз национальные тайны или информация, угрожавшая безопасности Канады, не оставляли и не попадали в лабораторию", — сказал Холланд журналистам, отметив, что супруги не были прозрачными в своих отношениях с Китаем.

Напомним, по данным американской разведки Китай активно готовится к войне с Соединенными Штатами и об этом свидетельствуют данные американской разведки.

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