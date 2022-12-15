Канада возобновила санкции в отношении турбины для "Северного потока"

Санкции были ранее отменены по просьбе Германии
Власти Канады приняли решение возобновить санкции в отношении турбин, которые были нужны для "Северного потока".
Об этом в Twitter сообщила глава МИД Канады Мелани Жоли.
Таким образом Канада снова отозвала разрешение на выдачу турбин.
"Правительство Канады приняло решение отозвать временное разрешение, выданное с целью разрешить вернуть в Германию турбины, которые находились на ремонте в Монреале", — заявила она.
Напомним, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада вернула турбину для "Северного потока" по просьбе Германии, поскольку должны помнить о союзниках.
Позже Кремль публично признал шантаж Евросоюза и назвал условия, когда возобновит поставки газа.