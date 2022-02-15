Канада впервые применит закон о ЧС для подавления COVID-протестов: "Людям пора идти домой"

Канада впервые применит закон о ЧС для подавления COVID-протестов: "Людям пора идти домой"

Беспрецедентное применение закона о ЧС предоставит полиции Канады больше инструментов для восстановления порядка.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо впервые в истории страны применит закон о чрезвычайных ситуациях для подавления протестов против карантинных ограничений и обязательной вакцинации от COVID-19.

Об этом он заявил в понедельник, 14 февраля, сообщает CBC.

Отмечается, что соответствующее решение предоставит Кабинету министров Канады возможность принять "особые временные меры, которые могут оказаться неуместными в обычное время".

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"В настоящее время очевидно, что существуют серьезные проблемы со способностью правоохранительных органов эффективно обеспечивать соблюдение закона", — резюмировал канадский премьер.

По его убеждению, временные полномочия позволят федеральному правительству урегулировать ситуацию с блокадами и протестами.

"Это больше не законный протест против разногласий по поводу политики правительства. Сейчас это незаконная оккупация. Людям пора идти домой", — заявил Трюдо, добавив, что географически нацеленные меры будут "разумными и пропорциональными угрозам, для устранения которых они предназначены".

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По словам главы канадского правительства, беспрецедентное применение закона о ЧС предоставит полиции больше инструментов для восстановления порядка в местах, где публичное собрание переросло в незаконные и опасные действия, в частности блокады и оккупацию.

"Речь идет о том, чтобы обеспечить безопасность канадцев, защитить рабочие места людей и восстановить доверие к нашим учреждениям", — подчеркнул он. По словам Трюдо, применение закона также позволит правительству обеспечить предоставление основных услуг, в частности, буксировки грузовиков.

Кроме того, банки смогут без решения суда замораживать личные счета всех, кто связан с протестами.

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Напомним, что в Канаде в конце января вспыхнули протесты против карантинных ограничений и обязательной вакцинации от COVID-19, когда несколько сотен грузовиков заняли центр Оттавы.

Так называемый "Конвой Свободы" начался как митинг дальнобойщиков за отмену мандата на прививку от коронавируса для трансграничных работников, однако впоследствии превратился в массовую демонстрацию против карантинных ограничений.

6 февраля в канадской столице Оттаве объявили чрезвычайное положение, а местным жителям запретили поставлять митингующим еду и горючее.

8 февраля протестующие перекрыли мост Амбассадор, соединяющий города Детройт (США) и Винсор (Канада), полностью перекрыв въезд в страну.

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