Канада ввела санкции относительно пяти человек из окружения Путина: под ударом оказался известный олигарх

Канада ввела санкции относительно пяти человек из окружения Путина: под ударом оказался известный олигарх

Российский миллиардер Роман Абрамович больше не сможет вести металлургический бизнес за океаном.

Канада вводит новые санкции против более трех десятков военных структур в России и пяти человек, приближенных к президенту Владимиру Путину, в том числе - олигарха Романа Абрамовича.

Об этом сообщает издание Politico.

О новых ограничениях, которые будут касаться российских юридических и физических лиц, рассказал в пятницу, 11 марта, в Варшаве премьер-министр Канады Джастин Трюдо после завершения своего шестидневного европейского турне. Он подчеркнул, что Канада и ее союзники ищут больше способов противостоять России из-за ее вторжения в Украину.

Трюдо объявил о новых ограничениях относительно 32 структур оборонно-промышленного комплекса в России, которые не позволят им получать канадское оборудование и запчасти.

Кроме того, санкции будут применены к 5 физическим лицам, среди которых миллиардер Роман Абрамович, владелец британского футбольного клуба "Челси". Он также владеет частью металлургической компании "Евраз", которая имеет североамериканскую дочернюю компанию, где работают 1800 человек в Канаде и 1400 в США.

"Мы уверены, что это не повлияет на трудолюбивых канадцев, хорошо работающих в компаниях по всей стране, включая эту", — сказал Трюдо, добавив, что Абрамович имеет долю чуть менее 30 процентов в "Евразе".

Кроме известного олигарха, Канада ввела санкции против российского миллиардера Алишера Усманова, главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, судьи Елены Морозовой, председательствовавшей на судебном процессе над заключенным лидером российской оппозиции Алексеем Навальным, и Игоря Янчука, который возглавляет ГУВД, где арестовали Навального.

Эти лица больше не смогут получать прибыль или выгоду от деловых операций в Канаде. Их активы также будут заморожены.

Ранее канадский премьер обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским оборонное сотрудничество и усиление санкционного давления на Россию.

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