Канада ввела санкции против российских пропагандистских медиа и артистов-поклонников Путина

В списке оказались более 50 человек.

Канада ввела санкции против 38 физических и 16 юридических лиц из РФ, связанных с российскими медиа. В списке оказались средства массовой пропаганды, актеры и представители шоу-бизнеса, поддерживающие режим Кремля.

Об этом заявила министерша иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщили в пресс-службе правительства.

"Российские дезинформационные операции привлекли знаменитостей и так называемые новостные организации, которые повторяют тезисы Кремля и пытаются оправдать происходящие по всей Украине зверства. Именно поэтому Канада вводит санкции против 38 физических и 16 юридических лиц, причастных к распространению российской дезинформации и пропаганды", — заявила глава МИД.

В "черный" список вошли государственные пропагандистские медиа: "Россия сегодня", "РИА Новости", "ПРАЙМ", "ИноСМИ", "ТОК", "КОТ", "Baltnews", "Украина.ру", "Социальный навигатор" и "Арктика.ру"; United World International. Также под ограничение попал Фонд по борьбе с репрессиями.

Санкции коснулись певцов и актеров – это Олег Газманов, Александр Маршал, Полина Гагарина, Михаил Боярский, Николай Басков, Дима Билан, Николай Расторгуев, Надежда Бабкина, Александр Буйнов, Дана Борисова, Ирина Аллегрова, Лариса Долина, Дмитрий Дюжев, Михаил Галустян Дайнеко.

"Нельзя допустить, чтобы культурные иконы и медиаорганизации свободно использовали свой статус для продвижения лжи и неоправданной поддержки путинской войны", — добавила Жоли.

Напомним, в среду, 1 февраля , Министерство финансов США ввело новые санкции против 22 физических и юридических лиц в нескольких странах, связанных с сетью уклонения от санкций, поддерживающей военно-промышленный комплекс России.

Читайте также: