Канада ввела санкции против телеканала "Звезда" и 34 российских пропагандистов

Дополнительные канадские санкции введены в отношении физических и юридических лиц РФ, способствующих и поддерживающих неоправданное вторжение России и попытку аннексии территории Украины.

Правительство Канады ввело дополнительные санкции против российских физических и юридических лиц, которые создают нарративы для поддержки и оправдания войны, развязаной Россией в Украине.

Соответствующее сообщение появилось в понедельник, 17 октября, на правительственном сайте Канады.

В санкционном перечне находятся 34 физических лица — в частности, помощник Путина Владимир Мединский, российские актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, телеведущие Тина Канделаки, Михаил Леонтьев, Кирилл Клейменов, Наиля Аскер-Заде, главный редактор и владелец газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев и другие пропагандисты.

Также санкции применены в отношении одного юридического лица — телеканала "Звезда", принадлежащего министерству обороны РФ.

"Эти лица и организации помогают российскому режиму подрывать принципы государственного суверенитета и несут ответственность за распространение ложных нарративов, которые служат поводом к неоправданной войне российского режима", – говорится в сообщении.

После незаконной оккупации Крыма Россией в 2014 году Канада ввела санкции против более 1800 физических и юридических лиц, а с 24 февраля – еще против более 1400 физических и юридических лиц в России, Украине и Беларуси.

Напомним, в рамках экономических санкций против РФ за нарушение суверенитета Украины в Канаде в целом заблокированы российские активы на сумму более 413 млн канадских долларов (около 320 млн долл. США).

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