Канада запретила вещание российских телеканалов RT и RT France

Раньше работу этих телеканалов запретили на территории ЕС, США и Африки.

Власти Канады запретили вещание в стране российских телеканалов RT и RT France, в частности из-за беспокойства граждан страны о работе этих медиа.

Об этом сообщили в Канадской комиссии по радио и телевидению 16 марта.

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"Сегодня комиссия официально исключила RT и RT France из списка неканадских программных служб и станций, разрешенных к распространению", – говорится в заявлении.

"Свобода слова и разнообразие взглядов является необходимой частью нашей демократии. Однако это привилегия, а не право на трансляцию в Канаде. Иностранные каналы могут быть исключены из разрешенного списка, если их программы не будут соответствовать стандартам, по которым поддерживаются канадские услуги, или их продолжение распространения больше не отвечает общественным интересам, как это было в случае с RT и RT France", – заявил глава и главный исполнительный директор Канадской комиссии по радио и телевидению Ийен Скотт.

"Мы слышали обеспокоенность канадцев программами RT. Ваши взгляды важны для нас и помогают Комиссии в принятии решений", — добавил он.

Ранее крупнейшая компания телерадиовещания в США DirecTV исключила RT America из сети вещания. Кроме того, Apple и Google запретили загружать приложения RT и Sputnik, а YouTube заблокировал их каналы.