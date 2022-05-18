Канада запретила въезд в страну почти тысячи россиян, среди которых Путин и его прихвостни

Канада запретила въезд в страну почти тысячи россиян, среди которых Путин и его прихвостни

Канада заборонила въезд в страну почти 1000 россиян, среди которых Путин и его сторонники.

Такое решение было принято на фоне российской агрессии против Украины.

Об этом сообщил министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино в своем Tвиттере.

" Перед лицом жестокой атаки режима Путина, Канада стоит на стороне Украины – и мы привлечем Россию к ответственности за ее преступления. Вот почему мы объявили, что запрещаем примерно 1000 россиянам, в частности, Путину и его сообщникам, въезд в Канаду", — написал Мендичино.

По его словам, в список вошли все лица, против которых уже были введены санкции Канады за их роль во вторжении.

"Теперь они будут недопущены в нашу страну. Это один из многих способов привлечения России к ответственности. Мы будем и в дальнейшем поддерживать Украину в трудное время и гарантируем, что ответственные за незаконное, безнравственное и иредентистское вторжение в Украину не найдут безопасного убежища в Канаде", — подчеркнул министр.

Напомним, правительство Канады организует 4 чартерных рейсов в Канаду для украинцев и членов их семей. Рейсы в города Канады будут проходить из Польши.

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