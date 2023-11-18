В Канаде проверяют возможную продажу системы противодействия беспилотникам канадской компании Skycope Technologies агрессору, а именно Российскому технологическому университету. В настоящее время инцидентом занимаются специалисты.

Об этом сказал министр обороны Канады Билл Блэр в рамках Международного форума безопасности в Галифаксе.

Как утверждает Блэр, к этому вопросу страна относится максимально серьезно, потому что санкции должны выполняться. В то же время ситуация с компанией нуждается в проверке и анализе. Именно этим будут заниматься правоохранительные органы вместе со службами национальной безопасности и разведки.

"И если нарушения санкций, которые мы ввели, действительно было, существуют юридические процедуры, что могут быть применены", — подчеркнул министр.

Что известно об инциденте

По данным вражеского портала "Агентство", Российский технологический университет приобрел радар-детектор для обнаружения беспилотников SkyEye, производителем которого является канадская компания Skycope Technologies.

Так, стоимость радара составила 4,5 млн рублей, а площадь его действия – 880 квадратных километров.

Сама же Skycope обвинение отвергает. Представители компании заявили, что не продавали свою технику россиянам. Там предполагают, что сообщение может быть ложным, а также следует учитывать вариант потенциального угона технологии.

Напомним, санкции не мешают РФ закупать оружие у западных производителей.

Читайте также: