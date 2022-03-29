Канадская нефтесервисная компания Calfrac Well Services Ltd приостанавливает инвестиции в РФ

Компания отменила любые будущие поставки запчастей и оборудования в РФ.
Канадская нефтесервисная компания Calfrac Well Services Ltd объявила о приостановлении каких-либо инвестиций в Российскую Федерацию из-за международных санкций.
"Несмотря на то, что поставки запчастей и оборудования не ограничены действующими санкциями, компания отменила такие поставки в начале вторжения РФ в Украину", — говорится в сообщении.
Соответствующее заявление компания опубликовала на своем сайте.
Все западные сотрудники Calfrac, участвующие в российских операциях, пока не находятся в России.
В компании также заявили о своей солидарности с Украиной.
Calfrac Well Services Ltd предоставляет специализированные услуги по разведке и добыче нефти, предназначенные для увеличения добычи углеводородов из буровых скважин, пробуренных в западной Канаде, США, Аргентине и России.
Напомним, крупнейшие НПЗ Японии Eneos и Idemitsu перестанут покупать российскую нефть.
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