Канадские ученые выяснили, насколько эффективна одна доза вакцины AstraZeneca против различных штаммов COVID-19

Фиксируется высокая эффективность вакцины против "Бета"/"Гамма" и "Дельта" штаммов коронавируса.

Вакцина от коронавируса Vaxzevria, разработанная компанией AstraZeneca, уже после первой дозы снижает риск смерти от последствий COVID-19 на 82%.

Об этом говорится на сайте компания AstraZeneca.

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Отмечается, что Канадская сеть исследований иммунизации при поддержке Агентства общественного здравоохранения Канады и Канадского института исследований в области здравоохранения провели исследование, результаты которого показали, что одна доза Vaxzevria на 82% эффективная от госпитализации или смерти, вызванных "Бета"/"Гамма" штаммов вируса SARS-CoV- 2.

Вакцина также показала высокий уровень эффективности против штаммов "Дельта" ( "индийский") и "Альфа" ( "кент") с сокращением госпитализаций или смертей на 87% и 90% соответственно.

Эффективность Vaxzevria после одной дозы против госпитализации или смерти была аналогичная эффективности других вакцин, протестированных в исследовании. Отмечается, что времени наблюдения было недостаточно, чтобы сообщить о эффективности препарата после двух доз. Другие исследования показали повышенную эффективность после указанной схемы из двух доз.

"Эти реальные данные показывают, что вакцина Vaxzevria, вместе с другими вакцинами, используемыми в Канаде, обеспечивает высокий уровень защиты от серьезные формы болезни даже после одного укола. Важно, чтобы мы продолжали защищать как можно больше людей во всех уголках мира, чтобы опередить этот смертельный вирус", — сказала исполнительный вице-президент отдела исследований и разработок в области биофармацевтики Меня Пангалос.

Всего в исследовании приняли участие 69 533 человека, у которых был положительный результат на коронавирус с декабря 2020 года до мая 2021 года в Онтарио, Канада.

Напомним, эксперты провели анализ течения заболевания среди пациентов, привитых вакцинами Pfizer и AstraZeneca в Англии. Оказалось, что две дозы вакцины от коронавируса компаний Pfizer или AstraZeneca почти столь же эффективными против заразнее штамма "Дельта", как и против ранее известной мутации "Альфа".

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