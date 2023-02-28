Канадским госслужащим запретили пользоваться TikTok: в чем причина

Такое решение в стране было принято после аналогичного запрета на пользование соцсетью в Еврокомиссии и США.

В Канаде государственным служащим запретили пользоваться на рабочих гаджетах соцсетью TikTok, которая принадлежит китайской фирме ByteDance Ltd. Правительство страны считает, что данная соцсеть подвергает риску конфиденциальность и безопасность.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Премьер-министр Джастин Трюдо заявил журналистам, что его правительство внимательно изучает, как обеспечить безопасность канадцев в Сети.

Поскольку правительство запрещает TikTok на рабочих телефонах, "многие канадцы, компании и частные лица задумаются о безопасности своих собственных данных и, возможно, сделают выбор", сказал он.

Представители TikTok заявили, что решение о запрете приняли "без ссылок на какую-либо конкретную проблему безопасности или обращений".

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На прошлой неделе аналогичный запрет на пользование TikTok приняла Европейская комиссия. А в декабре прошлого года Сенат США ввел законопроект, запрещающий федеральным служащим использовать приложение на государственных устройствах.

Ранее мы сообщали, что в американском штате Мэриленд 82-летний Бутч Мэрион, работавший кассиром, благодаря TikTok получил более 100 тысяч долларов и смог вернуться на пенсию.