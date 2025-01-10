Канадский пожарный самолет столкнулся с любительским дроном над пылающим Лос-Анджелесом

Власти Лос-Анджелеса сообщили, что в четверг, 9 января, любительский дрон врезался в канадский пожарный самолет Super Scooper, который тушил очаг возгорания в одном из наиболее пострадавших районов города Пасифик-Палисейдс. Полиция начала расследование и поиски оператора дрона, нарушившего запрет на полеты в зоне пожара.

Об этом пишет Los Angeles Times.

"Сегодня днем ​​мы сбили дрон — впервые. Наш Super Scooper сбил небольшой дрон. Он пробил дыру в крыле", – рассказал журналистам начальник пожарной охраны округа Лос-Анджелес Энтони Марроне.

Он не уточнил, удалось ли установить личность оператора дрона, но добавил, что беспилотник был уничтожен, а Super Scooper — огромный самолет, способный сбрасывать большие объемы воды — получил "дыру размером с кулак" и нуждается в ремонте. Ожидается, что уже в понедельник, 13 января, самолет вернется в строй.

Повреждения пожарного самолета Super Scooper, нанесенные гражданским беспилотником. Фото: Пожарная служба округа Лос-Анджелес

"Этот Super Scooper будет ремонтироваться в приоритетном порядке 24 часа в сутки, 7 дней в неделю", — заявил начальник пожарной охраны Лос-Анджелеса.

Марроне также сообщил, что после инцидента ФБР планирует обеспечить район пожара так называемой "воздушной броней", чтобы гарантировано закрыть воздушное пространство для любителей эффектных кадров.

В заявлении, опубликованном в четверг, 9 января, Федеральное управление гражданской авиации (FAA) сообщило, что полеты дронов в зоне пожаров в Лос-Анджелесе временно ограничены, чтобы не мешать работе спасателей.

"Помехи борьбе с пожарами на общественных землях – это федеральное преступление, которое карается тюремным заключением сроком до 12 месяцев. Кроме того, FAA может наложить гражданский штраф в размере до 75 000 долларов на любого пилота БПЛА, который мешает тушению лесных пожаров, поддержанию правопорядка или операциям по реагированию на чрезвычайные ситуации во время временного ограничения полетов", – говорится в заявлении FAA.

По состоянию на четверг ограничения на полеты дронов в зоне пожаров в районе Лос-Анджелеса были продлены до 23 января.

Напомним, в округе Лос-Анджелес (Калифорния, США) горят пять крупных лесных пожаров, в которых погибли не менее 10 человек. Около 10 тысяч зданий сожжены дотла.

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