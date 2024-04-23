Канадский производитель бронетехники сделал Германии выгодное предложение: как это касается Украины

Компания Roshel предлагает доставку в сжатые сроки своих бронемашин MRAP в Украину.

После того как стало известно о задержке поставок в Украину тяжелых колесных бронемашин MRAP, обещанных Германией, управляющий директор канадской компании Roshel Роман Шимонов сделал немецкому правительству вігодное предложение. Оно позволит не только предоставить необходимую технику в срок, но и существенно сэкономить средства.

Об этом пишет BILD.

Издание сообщило, что получило от Романа Шимонова письмо, которое уже передано в Министерство обороны ФРГ.

"Прочитав вашу недавнюю статью о текущих закупках техники Министерством обороны Германии, я счел необходимым передать информацию о наших машинах MRAP, которые, на мой взгляд, являются гораздо лучшей альтернативой. Мы можем обещать самые конкурентоспособные цены", — написал управляющий директор Roshel.

Шимонов отметил, что 100 тяжелых колесных бронемашин MRAP могут быть поставлены в Украину уже в ближайшее время. При этом производитель обещает цену более чем в два раза ниже, чем у немецкой компании FFG, которая собирает аналогичные бронемашины (менее 375 000 евро вместо 787 500 евро за один автомобиль).

Roshel производит 140 машин в месяц и этих мощностей достаточно, чтобы поставить в Украину 400 обещанных Германией машин до конца 2024 года. Кроме того, канадская компания имеет все необходимые сертификаты и лицензии, на которых "споткнулись" немецки производители.

Шимонов подчеркнул, что более тысячи канадских бронемашин уже участвуют в боевых действиях в Украине, а их поставки были осуществлены в срок или с опережением графика.

В оборонном ведомстве Германии пока не прокомментировали ситуацию.

При этом член парламентского комитета по бюджету Себастьян Шефер заявил журналистам, что Германия "должна использовать все возможные варианты, и каждое предложение должно быть рассмотрено".

Напомним, Германия сорвала Украине поставки бронемашин MRAP из-за того, что у немецкой оборонной компании возникли "ограничения лицензии на экспорт из США в Германию", а также проблемы с сертификацией противоминной защиты.

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