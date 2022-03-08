Канадский производитель железнодорожного и воздушного транспорта Bombardier уходит с рынка РФ

Компания также останавливает техническую поддержку клиентов в РФ.
Один из крупнейших производителей железнодорожного и воздушного транспорта – канадская Bombardier – отказывается от всех контрактов с Россией.
Компания также предоставит 150 тысяч долларов на гуманитарную помощь пострадавшим от российской войны в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Bombardier прекращает всю деятельность с российскими клиентами, включая все формы технической поддержки. Мы продолжим соблюдать актуальные международные законы, регулирование и санкции", — говорится в заявлении.
Напомним, российское вторжение заставило покинуть Украину 1,7 млн граждан – ООН.
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