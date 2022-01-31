Канадского премьера с семьей из-за массовых протестов вывезли на секретную локацию – СМИ

В стране готовятся к худшему из-за митингов противники вакцинации и коронавирусных ограничений.

Канадский премьер вместе с семьей срочно покинул свою резиденцию. А все из-за протестов дальнобойщиков. Об этом сообщают кандашские СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве, говорится в ТСН.Ранок.

По их данным, Джастин Трюдо с семьей переехал в секретную локацию из-за беспокойства по поводу их безопасности.

Протесты дальнобойщиков продолжаются в Оттаве с субботы. Водители грузовиков со всей страны вышли на акцию, потому что возмущены противоэпидемическими мерами власти. В частности, из-за закрытых границ для невакцинированных водителей.

Пока протесты проходят мирно. Но к дальнобойщикам уже присоединились и другие противники вакцинации и коронавирусных ограничений. Они перекрыли центральные улицы. В полиции говорят, готовятся к самому худшему. Потому премьер и покинул свою резиденцию.

Напомним, что в Украине с сегодняшнего дня работникам органов местного самоуправления, государственных и коммунальных учреждений здравоохранения и различных коммунальных учреждений и организаций нужна хотя бы одна доза прививки от коронавируса. Если прививка не будет работников отстранить от работы без сохранения заработной платы.

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