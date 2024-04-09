Канализационная тревога в РФ: украинские хакеры сломали "Москоллектор" – источник

По данным источников, это была операция хакерской группы BLACKJACK, приближенная к кибердепартаменту СБУ.

Хакеры из группы BLACKJACK уничтожили ІТ-инфраструктуру компании "Москоллектор", после чего она не может реагировать на аварии и происшествия.

Об этом сообщили источники ТСН.ua.

"Москоллектор" отвечает за эксплуатацию подземных водопроводных труб, кабелей связи, силовых кабелей и теплосетей столицы страны-агрессорки.

По информации источников, наши хакеры выключили 87 тысяч датчиков разных систем оповещения по всей Москве и Подмосковье. Кроме того, уничтожены 70 серверов и по меньшей мере 90 терабайт данных компании (электронные письма, резервные копии, контракты).

По данным источников, это была операция хакерской группы BLACKJACK, приближенной к кибердепартаменту СБУ.

В настоящее время работа объекта критической инфраструктуры Москвы полностью заблокирована. Компания не может реагировать на аварии и происшествия. Восстановление ее работы займет от 15 до 30 суток.

"Пожелаем разных техногенных катастроф Москве в эти дни", – подытожил собеседник ТСН.ua.

Ранее сообщалось, что украинские хакеры уничтожили дата-центр, которым пользовались российский ВПК, нефтегаз и телеком.

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