Канцлер Австрии Нехаммер объявил об отставке: что стало причиной и какие будут последствия

Австрийские консерваторы и социал-демократы не смогли договориться о создании правительственной коалиции без пророссийской партии.

В субботу, 4 января, исполняющий обязанности канцлера Австрии консерватор Карл Нехаммер объявил, что в ближайшие дни подаст в отставку. Причиной такого решения стал провал переговоров по созданию правительственной коалиции без ультраправой, пророссийской и антимигрантской Австрийской партии свободы.

О своем намерении он объявил в видеообращении в социальной сети X.

“Я долго и тяжело договаривался. Соглашение с SPOe [Социал-демократической партией Австрии] невозможно по ключевым вопросам. Поэтому мы прекращаем переговоры", – заявил Нехаммер.

Накануне, 3 января, либеральная партия NEOS вышла из переговоров по формированию правительственной коалиции, а консерваторам и социал-демократам не удалось преодолеть разногласия по мерам по преодолению экономического кризиса и реорганизации бюджета.

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В своем обращении в субботу Нехаммер также заявил, что не желает вести переговоры с Партией свободы (FPOe), хотя пробизнесовое крыло консерваторов согласилось бы на альянс с ультраправыми.

Он сообщил, что одновременно покинет пост главы Австрийской народной партии.

Прошедшие 29 сентября парламентские выборы впервые после Второй мировой войны выиграла ультраправая партия, возглавляемая противоречивым Гербертом Киклем. Австрийская партия свободы набрала 28,8% голосов.

На втором месте оказалась Австрийская народная партия (OeVP) исполняющего обязанности канцлера Карла Нехаммера с 26,3%, за ней - получившая 21,1% Социал-демократическая партия (SPOe).

Эти две партии и либеральная NEOS объединились в попытке изолировать крайне правых, но договориться не удалось.

В случае проведения новых выборов ультраправые могут надеяться на еще более убедительную победу. Свежие опросы демонстрируют значительную популярность этой политсилы, которая может получить около 35% голосов избирателей.

Напомним, лидер австрийских ультраправых Герберт Кикль выступает против выделения денег на военную помощь Украине, критикует санкции против РФ и считает своим вдохновителем премьера Венгрии Виктора Орбана.

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