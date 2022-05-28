Канцлер Австрии получил обещания Путина о "зеленых коридорах" и обмене пленными

Канцлер Австрии получил обещания Путина о "зеленых коридорах" и обмене пленными

Хозяин Кремля "подал сигналы" о готовности к обмену пленными и разблокированию украинских портов для снабжения продовольствием.

В пятницу, 27 мая, канцлер Австрии Карл Негаммер провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Главной темой разговора была война, развязанная Кремлем на территории Украины.

В своем Twitter австрийский канцлер написал, что российский президент "подал сигналы" о готовности к обмену пленными и разблокированию украинских портов для снабжения продовольствием.

"Наше понимание активной политики нейтралитета заключается в использовании любой возможности для диалога. Поэтому я позвонил президенту Путину. Он дал положительный сигнал по обмену пленными. Он также хочет разрешить перемещение товаров через Черное море", — говорится в сообщении.

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После разговора с Путиным, который длился 45 минут, канцлер рассказал о ее содержании журналистам.

Как передает Österreichischer Rundfunk, отвечая на вопрос, Негаммер объяснил, что Путин пытался изобразить отсутствие продовольственной безопасности в больших частях света в результате санкций. "Но без войны этих санкций против России даже не было бы", — возразил хозяину Кремля австрийский лидер.

Относительно обмена пленными, по словам Негаммера, Путин дал заверение, что будет вести переговоры с Украиной по этому поводу.

Напомним, канцлер Австрии Карл Негаммер осудил зверства российских войск в Киевской области, в частности в Буче, и отметил важность расследования этих военных преступлений.

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