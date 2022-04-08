Канцлер Австрии посетит Киев и Бучу, где оккупанты совершили военные преступления против мирного населения

Канцлер Австрии посетит Киев и Бучу, где оккупанты совершили военные преступления против мирного населения

"Происходящее в Украине – это страшная захватническая война против мирного населения", сказал Негаммер.

Федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер начал визит в Украину, во время которого в субботу 9 апреля проведет встречи с руководством Украины и Киева, а также посетит Бучу.

Об этом сообщает австрийское информагентство Austria Presse Agentur (APA).

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В программе визита – встреча с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и мэром Киева Виталием Кличко.

"Программа также предусматривает визит в Бучу, где погибли более 300 мирных жителей в ходе, вероятно, военных преступлений со стороны российских войск", — говорится в сообщении.

Как пишет издание, что Карл Негаммер в пятницу вечером вылетел в Польшу, откуда австрийская делегация вместе с представителями СМИ по ночному поезду из Перемышля отправится в Украину. Прибытие в Киев австрийского канцлера ожидается в субботу утром. Возвращение в Австрию – в воскресенье.

Как заявили в федеральной канцелярии Австрии, цель визита – "продолжить оказывать Украине как можно большую гуманитарную и политическую поддержку". " Происходящее в Украине – это страшная захватническая война против мирного населения ", — заявил Негаммер.

Напомним, 8 апреля в Киев с официальным визитом прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Вместе с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем представители ЕС посетили Бучу, где российские оккупанты совершали зверства против мирного населения.

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